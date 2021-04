Odmrażanie gospodarki. Jarosław Gowin wychodzi przed szereg. "Niepotrzebnie rozbudza obietnice"

- Gowin gra swoją grę, kreuje się na rzecznika przedsiębiorców i za dużo im obiecuje. A fakty są takie, że wszelkie decyzje dotyczące luzowania obostrzeń podejmie premier, Ministerstwo Zdrowia i Rada Medyczna - mówi polityk związany z centralą PiS przy Nowogrodzkiej.

Pełne otwarcie handlu i ogródków przy restauracjach, otwarcie hoteli i klubów fitness dla połowy klientów, a to wszystko już od 4 maja. Taką wizję przedstawił prezydentowi oraz przedstawicielom przedsiębiorców minister rozwoju i lider Porozumienia Jarosław Gowin.

- Uważam, że do końca maja cała gospodarka powinna być uwolniona - stwierdził wicepremier.

Co to oznacza dla PiS? - Formalnie? Nic. To zdanie Jarosława Gowina, a nie stanowisko rządu - mówi Wirtualnej Polsce polityk ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Wśród przedstawicieli partii rządzącej panuje przekonanie, że Gowin - jako szef resortu rozwoju - "chce popłynąć na trzeciej fali koronawirusa i zbudować dla siebie poparcie wśród przedsiębiorców". - Kreuje się na ich rzecznika. Nie jest to politycznie głupie, ale też nie ma większego przełożenia na realia - uważa jeden z rozmówców z PiS.

Lekarze "przystopują" Gowina

Gowin uaktywnił się po weekendowym spotkaniu liderów koalicji rządzącej. Udziela wywiadów, spotyka się z dziennikarzami, rozmawia z przedsiębiorcami i informuje o przebiegu tych rozmów media. Lider Porozumienia spotkał się także z prezydentem Andrzejem Dudą. W Pałacu Prezydenckim wicepremier i minister rozwoju przekonywał, że gospodarkę należy otworzyć jak najszybciej.

Co na to głowa państwa? - Nie możemy otworzyć wszystkiego na hurra tylko dlatego, że spadła liczba zachorowań poniżej 7 tys. dziennie. Ciągle jest obawa, że jeśli otworzymy branże za szybko, to ta liczba znów zacznie rosnąć -powiedział Duda, gasząc nieco zapędy Gowina.

- Jeśli na końcu to nie ty decydujesz, to łatwo ci wyrażać opinie, które mogą spotkać się z powszechną przychylnością. Ale na końcu jest Rada Medyczna, minister zdrowia i premier, a nie minister rozwoju - podkreśla rozmówca zbliżony do KPRM.

Jak słyszymy, nie jest możliwy do zrealizowania plan ministra Gowina, by radykalnie zacząć odmrażać gospodarkę już od 4 maja. - Nie będzie na to zgody Rady Medycznej - mówią osoby zorientowane w sprawie.

Ostateczne decyzje dotyczące obostrzeń mają zostać podjęte w środę.

Jak udało nam się dowiedzieć, PiS całkowicie odrzuciło już pomysł Gowina, by otworzyć gastronomię dla osób zaszczepionych. - Taka selekcja nie wchodzi w grę, dlatego to w ogóle nie było przedmiotem dyskusji - przyznaje jeden z polityków.

Gowin walczy o gastronomię i hotelarstwo

Pomysły na odmrażanie wciąż są konsultowane na linii Kancelaria Prezesa Rady Ministrów-Ministerstwo Zdrowia. To właśnie z tych dwóch miejsc wychodzą pomysły, które później są przedstawiane na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego.

Propozycje ministra rozwoju będą brane pod uwagę podczas dyskusji RZZK, ale szansa na ich realizację jest niewielka.

O rychłym otwarciu biznesu mogą na razie zapomnieć restauratorzy iwłaściciele hoteli. Większe szanse na otwarcie w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca mają galerie handlowe i handel wielkopowierzchniowy (w tym sklepy budowlane i meblowe) oraz instytucje kultury. O wiele większe niż gastronomia i hotelarstwo, które to branże otwierać chciał Gowin.

Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądała kwestia z regionalizacją obostrzeń. Sygnały z rządu płyną sprzeczne: z jednej strony wiceminister rozwoju Olga Semeniuk mówi o zachowaniu regionalizacji, z drugiej - niektóre źródła z okolic resortu zdrowia twierdzą, że regionalizacja zostanie zniesiona.

Plan na maj ma przedstawić minister zdrowia Adam Niedzielski. Plan ten ma zawierać wszystkie niezbędne informacje na temat odmrażania gospodarki i kolejnych aktywności. Mają się pojawić szczegóły m.in. dotyczące organizacji wesel, komunii, działalności sklepów, funkcjonowania obiektów sportowych - aquaparków, basenów, spa oraz możliwości otwierania restauracji i hoteli w kolejnych tygodniach.

- Minister zdrowia i KPRM to są najwyższe instancje przy podejmowaniu decyzji. Poszczególni ministrowie, jak Gowin, nie powinni publicznie rozbudzać oczekiwań ludzi, podczas gdy żadne decyzje jeszcze nie zapadły - zaznaczają rozmówcy z rządu.