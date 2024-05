Chińscy szpiedzy w UE? Służby biją na alarm

Chińscy szpiedzy mają za zadanie przeniknąć do europejskich partii politycznych. Pozwala im to nie tylko zdobywać bezpośrednią wiedzę o ty, co w Europie mówi się o Chinach, ale też mają wpływ na obsadzanie na stanowiskach ludzi, którzy mogą podejmować korzystne dla Pekinu decyzje polityczne. - Rosja robi to już od dłuższego czasu. Wydaje się, że Chiny również zdecydowały się pójść w tym kierunku - zauważa Żyrnow.