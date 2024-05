Jak tak dalej pójdzie, to w wyborach europejskich zagłosuje tylko beton [OPINIA]

W konkurencji "rozpalania betonu" przewagę ma niestety PiS. To ta partia ma więcej żelaznego, zdeterminowanego elektoratu. Choć planom Kaczyńskiego może z prawej strony zagrozić Konfederacja i jej przekaz, że PiS sam zgodził się na Zielony Ład, a teraz próbuje zrobić ludzi idiotów, protestując przeciw własnej polityce. Wyborcy mają jednak krótką pamięć i 9 czerwca prezes Kaczyński może ogłosić "kolejne zwycięstwo". Choć PiS straci kilka mandatów i przegra z siłami koalicji rządowej, to zajęcie symbolicznie istotnego pierwszego miejsca da Kaczyńskiemu przestrzeń, by na spokojnie przygotować się do wyborów prezydenckich.