Jeśli rząd wygasi CPK, może dramatycznie rozminąć się z nastrojami społecznymi [OPINIA]

Donald Tusk mówił kiedyś "kto ma wizję, niech idzie do lekarza". Dziś jednak, jak wiele na to wskazuje, Polacy oczekują, jeśli nie wizji, to z pewnością polityki wykraczającej poza bieżące administrowanie. W 2007 roku obietnica "ciepłej wody w kranie", rozsądnej, pragmatycznej polityki wolnej od szaleństw i nadużyć pierwszego PiS wystarczyła, by dać PO osiem lat rządów w koalicji z PSL. Dziś może to nie wystarczyć, oczekujemy bardziej politycznie ambitnych rządów.