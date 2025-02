Jeśli Moskwa złamałaby warunki zawieszenia broni, Kijów mógłby ominąć szereg przeszkód i zostać przyjęty do zachodniego sojuszu wojskowego – podaje NBC, powołując się na urzędników.

Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował o przyjęcie jego kraju do Sojuszu - sprzeciwiają się temu m.in. USA. W zeszłym tygodniu amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział swoim odpowiednikom w Brukseli, że "Stany Zjednoczone nie uważają, aby członkostwo Ukrainy w NATO było realistycznym wynikiem negocjowanego porozumienia".

NATO działa jednak w systemie jednomyślnego głosowania, co oznacza, że Stany Zjednoczone mogą zablokować członkostwo Ukrainy, nawet jeśli pozostałe 31 państw członkowskich jest "za".

Od sojusznika do wroga Europy. Silne sugestie mediów z USA

Od sojusznika do wroga Europy. Silne sugestie mediów z USA

Rosja jasno dała do zrozumienia, że przystąpienie Kijowa do NATO byłoby dla niej nie do zaakceptowania. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że Moskwa postrzega obecność wojsk NATO w Ukrainie jako "bezpośrednie zagrożenie" dla bezpieczeństwa Rosji.