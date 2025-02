Obelgi i wulgaryzmy ze sceny. Trump nie miał hamulców

- Mieliśmy to dopracowane do perfekcji podczas mojej pierwszej kadencji, a potem wszystko stracili. W zeszłym roku, pod rządami Bidena, straciliśmy ponad 1 bilion dolarów na Chinach - grzmiał Trump.

- Rozmawiam też z prezydentem Zełenskim, z Putinem. Chcę odzyskać pieniądze. Nasze pieniądze. Europa przeznaczyła 100 miliardów dolarów na Ukrainę, a Stany Zjednoczone trzy i pół razy więcej. 350 miliardów, bo mieliśmy głupiego, niekompetentnego prezydenta i jego administrację . Co gorsza, Europa dała te pieniądze jako pożyczka. Więc je odzyskają, a my nic nie będziemy mieli. My daliśmy te pieniądze za nic. Tyle pieniędzy, za nic. Ja zakończę tę wojnę i ja odzyskam te pieniądze - kontynuował.

Nie wiadomo, skąd Trump wziął te dane. W środę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że wartość pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy nie przekroczyła 100 mld USD, z czego 67 mld to pomoc wojskowa, a 31 mld to wsparcie budżetowe.

- Wojna kosztowała 320 miliardów. 120 miliardów zapłaciliśmy my, obywatele Ukrainy, podatnicy. 200 miliardów to Stany Zjednoczone Ameryki i Unia Europejska. Jeśli mówimy o uzbrojeniu, to pakiet uzbrojenia kosztował 320 mld. W sumie Stany Zjednoczone dały nam około 60 mld, plus 31,5 mld, (w tym) 67 mld w uzbrojeniu i 31,5 mld w bezpośredniej pomocy finansowej dla budżetu - oświadczył Zełenski.