Wymienił całą listę. Trump przedstawił kolejne żądania od Ukrainy

- Będziemy domagać się zwrotu części tych pieniędzy. Chcemy coś w zamian. Rzadkie surowce, ropę, cokolwiek, co możemy dostać - stwierdził Donald Trump w swojej przemowie podczas CPAC. Kolejny raz prezydent USA odniósł się do kwestii wojny Rosji z Ukrainą.

Prezydent USA Donald Trump przemawiał na CPAC - corocznej konferencji politycznej, w której udział biorą konserwatywni aktywiści i urzędnicy. Wcześniej odbyła się krótka rozmowa pomiędzy nim a prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

W trakcie ponad godzinnej przemowy Trump odniósł się też do kwestii Ukrainy. Głównie w kontekście kosztów, jakie Stany Zjednoczone poniosły na wsparcie Ukraińców.

- Musimy porozmawiać o czymś bardzo ważnym, o wojnie między Rosją a Ukrainą. Ludzie giną. Głównie młodzi mężczyźni, głównie Rosjanie i Ukraińcy, na poziomie, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Tysiące ludzi tygodniowo. I rozmawiałem z prezydentem Putinem i myślę, że to się skończy. To musi się skończyć. To straszna, straszna rzecz do oglądania - rozpoczął Donald Trump.

Działania Trumpa ws. Ukrainy. "Oczekiwaliśmy zupełnie czegoś innego"

- Próbuję odzyskać pieniądze, które daliśmy, albo je zabezpieczyć, bo wiecie, że Europa dała 100 miliardów dolarów, a Stany Zjednoczone dały 350 miliardów dolarów, bo mieliśmy głupiego, niekompetentnego prezydenta i administrację. 350 miliardów. Jest jeszcze gorzej. Europa dała to w formie pożyczki, więc oni odzyskają swoje pieniądze. My daliśmy to w formie niczego. Więc chcę, żeby dali nam coś za te wszystkie pieniądze, które włożyliśmy. I spróbuję doprowadzić do zakończenia wojny i spróbuję odzyskać ten cały dług - dodał za chwilę.

Trump w zamian oczekuje o "rzadkie surowce i ropę". - Bo czujemy się jak idioci. Oto Europa i wiecie, to dotyczy Europy. To nas tak naprawdę nie dotyczy, poza tym, że nie lubimy oglądać dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak Biden wpakował nas w to wszystko. To było okropne - stwierdził rzucając oskarżenia w stronę poprzedniego prezydenta USA.

- Wojna, której nigdy nie powinno być. Wojna, która nigdy nie powinna była się zacząć. I teraz Ukraina jest kompletnie zniszczona - mówił. Jak przekonywał, gdy "był prezydentem, Rosja nie odważyła się zaatakować".

- Putin wiedział, że nie może tego zrobić. Ale jak tylko Biden wszedł do Białego Domu, wszystko się zmieniło. Dlaczego to się stało? Bo nie mieliśmy silnego przywództwa -stwierdził Trump.