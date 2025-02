Spotkanie w kuluarach. Tak przebiegła wizyta Dudy w Waszyngtonie

- Z satysfakcją przyjąłem to, (...) że prezydent Donald Trump przewiduje umocnienie obecności armii amerykańskiej, jeżeli chodzi o Polskę - mówił prezydent Andrzej Duda, relacjonując spotkanie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Duda powiedział dziennikarzom, że zaprosił Trumpa do Polski, a ten przyjął zaproszenie. Amerykański prezydent w trakcie swojego wystąpienia nazwał polskiego prezydenta swoim "wielkim przyjacielem".

Spotkanie prezydentów Polski i USA odbyło się w sobotę wieczorem polskiego czasu w kuluarach konferencji konserwatystów CPAC w Gaylord National Convention Center w National Harbor pod Waszyngtonem.

Rozmowa Dudy z Trumpem trwała prawdopodobnie mniej niż 10 minut i rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem. Spotkanie odbyło się bez obecności mediów i bez wstępnych oświadczeń.

Polski prezydent przekazał, że rozmawiał m.in. o umocnieniu współpracy z USA i o obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. - Powiedział: słuchajcie, jesteście jednym z absolutnie najbardziej wiarygodnych aliantów - relacjonował słowa Trumpa.

- Prezydent Trump powiedział bardzo stanowczo, że ta wojna musi się zakończyć, że to jest w tej chwili jego główny cel. Przede wszystkim zależy mu na tym, żeby ludzie przestali ginąć, że ta wojna nie może być absolutnie w ten sposób kontynuowana. Powiedział, że Rosja ma potężne zasoby. Ja wiem, co miał na myśli. Przede wszystkim te zasoby ludzkie, które widzimy - ilu Rosjan ginie na wojnie i jakoś prezydent Putin się tym nie przejmuje. I to jest rzeczywiście tragiczna sytuacja, ponieważ giną także i mieszkańcy, i obywatele Ukrainy - tłumaczył na konferencji prasowej Andrzej Duda.

Duda powiedział dziennikarzom, że zaprosił Trumpa do Polski, a ten przyjął zaproszenie. - Jest kwestią techniczną do ustalenia, w którym to będzie momencie, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze Szczytem Trójmorza, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Hadze - poinformował Andrzej Duda.

Trump o Dudzie: mój wielki przyjaciel

Zanim polski prezydent porozmawiał z dziennikarzami, w pierwszym rzędzie wysłuchał wystąpienia amerykańskiego prezydenta. Donald Trump ze sceny przywitał Andrzeja Dudę. - Bardzo cieszymy się, że jest również z nami prezydent Duda z Polski. Fantastyczny człowiek i mój wielki przyjaciel - powiedział.

Trump wspomniał także o Polakach w Ameryce, którzy go wspierali. - 84 proc. amerykańskich Polaków głosowało na mnie. Panie prezydencie Duda, nie wiem, jak pan to zrobił, ale to jest osiągnięcie - powiedział.

W swoim wystąpieniu prezydent USA poświęcił dużo uwagi wojnie w Ukrainie. - Ludzie giną. Głównie młodzi mężczyźni, głównie Rosjanie i Ukraińcy, na poziomie, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Tysiące ludzi tygodniowo. I rozmawiałem z prezydentem Putinem i myślę, że to się skończy. To musi się skończyć. To straszna, straszna rzecz do oglądania - mówił Trump. Zapowiedział, że będzie chciał odzyskać pieniądze, jakie USA wydały dla Ukrainy.

- My daliśmy to w formie niczego. Więc chcę, żeby dali nam coś za te wszystkie pieniądze, które włożyliśmy. I spróbuję doprowadzić do zakończenia wojny i spróbuję odzyskać ten cały dług - dodał. Trump w zamian oczekuje, że będą to "rzadkie surowce i ropa".

"Nie ma się z czego śmiać"

W mediach społecznościowych czas trwania spotkania Duda - Trump wielu internautów obróciło w żart. Swoją opinię wyraził także Donald Tusk.