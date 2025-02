TAZ: Niemcy chcą jak najszybciej odsyłać uchodźców do Polski

"Polityczny cel tego przedsięwzięcia jest jasny – uchodźcy mają wyjechać i to tak szybko, jak to tylko możliwe" – podkreśliła Memarnia.

Komentatorka zarzuca niemieckim władzom, że odegrały wiodącą rolę w stworzeniu "systemu dublińskiego", a wcześniej, pod wpływem "dzikiego motłochu", który we wschodnich Niemczech atakował imigrantów, zlikwidowały faktycznie prawo do azylu. Przypomina, że przeforsowana za czasów Helmuta Kohla poprawka do konstytucji stanowi, iż na prawo do azylu nie może się powoływać w Niemczech osoba, która przybyła z innego kraju UE.