Posiedzenie ws. aresztu Zbigniewa Ziobry. Podano datę

Sejm w lutym wyraził zgodę na uchylenie byłemu ministrowi sprawiedliwości , posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze immunitetu i zastosowanie wobec niego kary porządkowej do 30 dni aresztu. Chciała tego komisja śledcza ds. Pegasusa, która bezskutecznie próbowała już kilka razy przesłuchać byłego szefa MS i byłego prokuratora generalnego. Tego samego dnia komisja zdecydowała, że skieruje do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o zastosowanie takiej kary porządkowej wobec Ziobry za niestawiennictwo na jej posiedzeniu.

Zbigniew Ziobro uważa, że wniosek o jego aresztowanie to "pułapka" mająca na celu zamknięcie go w więzieniu. - Była wszelka możliwość do konfrontacji, wy nazywalibyście to zeznaniami, ale wy tego nie chcieliście. Zdecydowaliście się zorganizować pułapkę - mówił w lutym w Sejmie, zwracając się do rządzącej większości.