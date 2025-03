Trump uderza w Europę. "Była dla nas okropna"

W trakcie rozmowy na Signalu, która wyciekła do mediów, wiceprezydent J.D. Vance pisał, że "nienawidzi ratować Europy". Chodziło o uderzenie w rebeliantów Huti, którzy atakowali statki handlowe płynące przez kanał Sueski. Zmierzały one przede wszystkim do Europy.

"W pełni podzielam twoją niechęć do europejskiego pasożytnictwa" - odpisał mu szef Pentagonu Pete Hegseth.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Putin może skompromitować Trumpa? "Całkowicie go dezawuuje"

Trump: Unia Europejska była dla nas okropna

Podczas spotkania z kandydatami na ambasadorów USA Trump został zapytany, czy zgadza się z oceną Hegsetha dotyczącą Europy.

- Naprawdę chcesz, bym na to odpowiadał? - spytał Trump. - Tak, uważam, że pasożytowali. Unia Europejska była dla nas absolutnie okropna w handlu. A jeśli chodzi o NATO, to zmusiłem ich do płacenia setek miliardów dolarów, byli mocno w tyle - mówił.

Oskarżył także swojego poprzednika Joe Bidena, że Stany Zjednoczone włożyły w konflikt w Ukrainie więcej, niż Europa (co nie jest prawdą). Trump ponownie wspomniał o rzekomej kwocie 350 miliardów dolarów, choć zarówno władze ukraińskie, jak i amerykańscy eksperci wskazują, że taka kwota nie popłynęła do Kijowa w żaden sposób.

- Nie winię NATO za to, nie winię Europy. Winię Bidena za fakt, że nie zmusił ich do wyrównania. I do teraz mówię im, że musicie nadgonić, musicie wyrównać - mówił Trump.

Zniosą sankcję na Rosję? Trump: przyglądamy się

Trump był też pytany o rosyjskie warunki dotyczące rozejmu na Morzu Czarnym. Kreml chce m.in. zniesienia sankcji.

- Będą się im przyglądać, my myślimy teraz o nich wszystkich. Jest około pięciu lub sześciu warunków. Przyglądamy się im wszystkim - powiedział Trump.