Na urlop do USA? Nie za rządów Trumpa

Czy prezydentura Donalda Trumpa zniechęca niektórych turystów do odwiedzania USA? Taki wniosek wydaje się płynąć z opublikowanego we wtorek sondażu ośrodka Forsa dla niemieckiej telewizji RTL/ntv. 43 proc. badanych przyznaje, że podróż do USA wchodzi w grę dopiero wówczas, gdy u władzy nie będzie już Donalda Trumpa. 14 proc. generalnie wyklucza urlop w Stanach Zjednoczonych.

Według sondażu największą niechęć do podróży do Stanów Zjednoczonych widać u zwolenników partii Zielonych; tylko 14 procent z nich udałoby się obecnie do tego kraju, podczas gdy 76 procent odrzuca taką możliwość. Także większość sympatyków socjaldemokratycznej SPD i chadecji CDU/CSU nie chciałaby wyjechać do Stanów Zjednoczonych w czasie rządów Trumpa.