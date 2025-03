Wpadka ludzi Trumpa. Pisali o "europejskim pasożytnictwie"

Wiceprezydent USA J.D. Vance i szef Pentagonu Pete Hegseth na tajnej grupie na Signalu krytykowali Europę za to, że korzysta z działań amerykańskiej armii. "Nienawidzę ratować Europy" - pisał Vance. "W pełni podzielam twoją niechęć do europejskiego pasożytnictwa" - odpowiadał Hegseth.

"The Atlantic" ujawnił, że redaktor naczelny Jeffrey Goldberg został przypadkiem dodany do grupy na komunikatorze Signal, na której czołowi urzędnicy USA - w tym wiceprezydent J.D. Vance, szef Pentagonu Pete Hegseth i doradca ds. bezpieczeństwa Michael Waltz - omawiali plany ataku na rebelię Huti w Jemenie. Goldberg śledził rozmowy od 11 marca, a do uderzenia doszło 15 marca.

Huti w ostatnich latach zwiększyły liczbę ataków na statki handlowe przepływające przez Kanał Sueski. Na grupie na Signalu J.D. Vance narzekał, że uderzenie w rebeliantów nie przyniesie korzyści dla USA, a dla Europy.

"3 proc. amerykańskiego handlu przechodzi przez Suez (kanał Sueski - red.). 40 proc. europejskiego handlu tamtędy przechodzi. Jest prawdziwe ryzyko, że opinia publiczna nie zrozumie tego i dlaczego to było konieczne. Najważniejszym powodem, by to zrobić jest, jak prezydent powiedział, by wysłać wiadomość" - napisał.

Vance stwierdził także, że nie ma pewności, czy Donald Trump wie, że taki atak podważy jego dotychczasowe działania na kierunku europejskim. Wiceprezydent zastanawiał się także, czy operacji nie można opóźnić.

Szef Pentagonu Pete Hegseth wskazywał, że odłożenie ataku w czasie może doprowadzić do komplikacji.

"Podzielam niechęć do europejskiego pasożytnictwa"

"Jeśli uważasz, że powinniśmy to zrobić, to zróbmy to. Po prostu nienawidzę znów ratować Europy" - napisał Vance. Biały Dom uważa bowiem, że europejskie kraje korzystają na działaniach obronnych amerykańskiej marynarki.

"W pełni podzielam twoją niechęć do europejskiego pasożytnictwa. To ŻAŁOSNE" - odpisał Hegseth. Wskazał jednak, że tylko Stany Zjednoczone są w stanie cokolwiek w kwestii Huti zrobić.