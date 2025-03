Zmiany dla podróżujących do Wielkiej Brytanii. Trzeba mieć ETA

ETA nie jest wymagana dla posiadaczy brytyjskich i irlandzkich paszportów oraz osób z prawem do zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Od 2 kwietnia 2025 r. Polacy planujący podróż do Wielkiej Brytanii muszą uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA). Wnioski można składać od początku marca, a koszt dokumentu wynosi obecnie 10 funtów. Od 9 kwietnia cena wzrośnie do 16 funtów. ETA jest przeznaczona dla obywateli państw objętych ruchem bezwizowym i pozwala na wielokrotne podróże do Wielkiej Brytanii.