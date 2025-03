W związku ze sprawą policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali dwie kobiety. 56-letnia pracownica regularnie dolewała trujące chemikalia do napojów swojej koleżance z pracy .

51-latka kilka miesięcy temu zgłosiła się na policję. Kilka dni wcześniej źle się poczuła i poszła do lekarza, gdzie potwierdzono, że ma ona obrażenia wewnętrzne. Jak wówczas przekazywała, to koleżanka z pracy miała systematycznie dolewać chemikalia do jej szklanek i butelek z napojami.