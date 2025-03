Podtruwała koleżankę z pracy. Żrące substancje wlewała do herbaty

Szokujące kroki podjęła 56-latka, aby pozbyć się nielubianej koleżanki z pracy. Regularnie dolewała do jej herbaty żrące substancje, co poważnie odbiło się na zdrowiu pokrzywdzonej. Obie panie pracowały w firmie sprzątającej, więc trucicielka miała łatwy dostęp do całego arsenału szkodliwej chemii.