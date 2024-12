Masowe zatrucie w wigilię. Przyczyną prawdopodobnie olejek

Po wigilii 14-osobowa rodzina spod Zambrowa w województwie podlaskim trafiła do szpitala z objawami zatrucia. Okazało się, że mają w organizmie ślady marihuany. Z nieoficjalnych ustaleń TVN24 wynika, że ktoś dodał do potrawy stary olejek, który należał do zmarłej babci.