Kontrowersyjna interwencja we Włocławku. Film wywołał oburzenie

W niedzielę, 23 marca, w sieci pojawiło się nagranie z interwencji policji we Włocławku. Na filmie widać dwóch nieumundurowanych funkcjonariuszy próbujących zatrzymać 33-letniego mężczyznę.

Policja przekazała, że zatrzymanie miało miejsce dzień po tym, jak mężczyzna zaczepił policjanta w sklepie , grożąc mu spaleniem mieszkania i samochodu. Policjant złożył zawiadomienie o przestępstwie, co doprowadziło do interwencji.

Po zatrzymaniu, 33-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut gróźb karalnych. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku, prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze, w tym dozór policji oraz zakaz zbliżania się do funkcjonariusza. Mężczyzna opuścił areszt, ale pozostaje pod nadzorem.