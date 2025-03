Wyciek danych ważnych urzędników USA. Najłatwiej było z Hegsethem

Niektóre z ujawnionych numerów telefonów i adresów e-mail są powiązane z profilami na platformach społecznościowych , takimi jak Instagram i LinkedIn, a także z aplikacjami do śledzenia aktywności fizycznej. Istnieją również profile WhatsApp i Signal powiązane z tymi danymi.

Wystarczyło skorzystanie z linku do profilu Hegsetha na LinkedIn, portalu społecznościowym służącym do rozwoju kariery zawodowej. W odpowiedzi redakcja otrzymała adres Gmail i numer telefonu komórkowego Pete'a Hegsetha. Przeszukując publicznie dostępne bazy danych z wyciekami haseł udało się odnaleźć wspomniany adres e-mail, a niekiedy nawet hasło. Numer telefonu był również użyty do prowadzenia konta na WhatsApp, ale jak ustalili dziennikarze, niedawno zostało ono usunięte. Zdjęcie profilowe na tym koncie przedstawiało obecnego sekretarza obrony USA.