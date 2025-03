"The Atlantic" publikuje czat z Signala. O tym pisał Hegseth

Przypomnijmy, Jeffrey Goldberg, redaktor naczelny The Atlantic, który został omyłkowo dodany do czatu, ujawnił, że był informowany o planach tego ataku.

Z początku Goldberg i jego redakcja nie ujawniali wrażliwych fragmentów. Zdecydowali się opublikować całą konwersację po tym, jak prezydent Donald Trump i inni uczestnicy grupowego czatu oświadczyli we wtorek, że żadna z wiadomości nie jest tajna i że nie zawierają one "planów wojennych", jak głosił początkowy nagłówek "The Atlantic".

Z kolei Pete Hegseth odmówił odpowiedzi na pytanie, czy zamieścił tajne informacje na Signalu. Dyrektor wywiadu narodowego Tulsi Gabbard i dyrektor CIA John Ratcliffe powiedzieli członkom senackiej komisji ds. wywiadu we wtorek , że to Hegseth musi ustalić, czy publikowane przez niego informacje są tajne czy nie.

Nadal nie jest jasne, dlaczego dziennikarz został dodany do wymiany wiadomości tekstowych - podkreśla redakcja. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz, który zaprosił Goldberga do czatu Signal, powiedział, że bada "jak do ch***** dostał się do tego pokoju".