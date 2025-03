"Próbujemy zrozumieć Rosję". USA analizują żądania Putina

- Po pierwsze, mamy bardziej szczegółową definicję tego, co oznacza zawieszenie broni w sektorze energetycznym. Po drugie, mamy zasadniczą koncepcję zawieszenia broni na Morzu Czarnym - powiedział Rubio podczas konferencji z premierem Jamajki Andrew Holnessem. Rosja domaga się m.in. zniesienia sankcji na Rossiełchozbank oraz ponownego podłączenia go do systemu SWIFT.

- Myślę, że to dobrze, że zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie rozmawiają o zawieszeniu broni, czy to w sektorze energetycznym, czy potencjalnie na Morzu Czarnym. Ale oczywiście jest to część trudnej pracy - stwierdził. Prezydent USA Donald Trump również odniósł się do rosyjskich żądań, mówiąc, że "przyjrzy się" warunkom przedstawionym przez Rosję.