Polska może się bronić przez dwa tygodnie? Jest ostra reakcja wiceszefa MON

- Przy dzisiejszym poziomie zapasów Polska byłaby w stanie bronić się przed agresją tydzień, dwa - powiedział we wtorek w rozmowie z Polsat News szef BBN gen. Dariusz Łukowski.

- To znaczy, że pana zdaniem pan generał Łukowski powiedział nieprawdę? - dopytywał Bogdan Rymanowski, prowadzący program Gość Wydarzeń.

Część danych płynie do Ukrainy. Szef BBN potwierdza

Część danych płynie do Ukrainy. Szef BBN potwierdza

- W tej sprawie powiedziałem już wszystko. Natomiast chciałem panu redaktorowi przypomnieć słynną już historię, która skończyła się zarzutami, możliwym wyrokiem na poziomie 10 lat więzienia dla pana ministra Błaszczaka, który posługiwał się różnymi danymi, które mogły być wyjęte z kontekstu, w sposób publiczny - stwierdził Cezary Tomczyk. - Zalecałbym szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, żeby dbał o to, co mówi. Ktoś może to źle odczytać i czasem opacznie zrozumieć - dodał.