Mentzen zwrócił się do TVN. Chce debaty z Trzaskowskim

W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen złożył propozycję dziennikarzom TVN-u, którzy skarżyli się, że nie przyjmuje zaproszeń do stacji. "Tylko w marcu zapraszaliśmy Sławomira Mentzena 3.03, 04.03, 05.03, 06.03, 10.03, 15.03, 17.03, 18.03, 19.03, 20.03. Zaproszenia obejmowały poranną rozmowę o 7:30 oraz Kropkę nad i" - napisano z profilu TVN24 na portalu X.

- Możecie wybrać sobie dowolną parę prowadzącą. To może być Piotr Kraśko, to może być Monika Olejnik. Nie mam tutaj żadnych oporów - mówił.

Stanowski zapytał też Mentzena, czy podpisałby się pod wszystkim, co mówił 10 lat temu. - Nie podpiszę się pod wszystkim, co mówiłem - odpowiedział. - 5 lat temu? - pytał Stanowski. - Nie pamiętam, co dokładnie mówiłem 5 lat temu. Na pewno pod zdecydowaną większością - mówił. Prowadzący zapytał, czy podpisałby się pod wszystkim, co mówił rok temu. - Jeśli chodzi o poglądy, to chyba tak - powiedział.