Makabryczne zabójstwo. Zatrzymany 18‑latek przyznał się do winy

Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM, 47-letni mężczyzna miał spotkać grupę młodych ludzi i zapytać ich, co tam robią. To zdenerwowało 18-letniego chłopaka, który rzucił się na mężczyznę i zaczął go bić. Jego zmasakrowane ciało miał następnie wrzucić do wody.