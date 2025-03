Ponad 20 stopni. Pogoda jak marzenie

Czeka nas kolejny dzień pełen słońca i bezchmurnego nieba. Temperatury w niektórych miejscach mogą przekroczyć 20 stopni Celsjusza , co jest wyjątkowo ciepłe jak na początek marca.

Maksymalna temperatura w Polsce w czwartek wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 15 stopni na większości obszaru, do 18 stopni na południu kraju. W Małopolsce lokalnie może być nawet 21 stopni . Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą od 8 do 13 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat także dość silny, na północy, wschodzie i południu okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru nad morzem początkowo wyniosą do 65 km/h, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie do 60 km/h, a wysoko w Karpatach do 75 km/h.