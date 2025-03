Zakaz uprawy popularnej rośliny. Rośnie w wielu przydomowych ogrodach

Dławisz okrągłolistny, mimo że dobrze przystosował się do polskiego klimatu, jest bardzo ekspansywny. Jego szybki wzrost i zdolność do gęstego oplatania podpór sprawiają, że może zdominować inne rośliny, odcinając im dostęp do światła i składników odżywczych. To prowadzi do osłabienia, a nawet obumierania sąsiednich gatunków.