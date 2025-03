Zaćmienie Słońca nad Polską w 2025 roku. Kiedy będzie można zobaczyć to zjawisko?

Nadchodzące tygodnie będą pełne atrakcji dla miłośników astronomii. Już 29 marca 2025 w Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Słońca . Księżyc przysłoni wtedy około 15 proc. tarczy słonecznej . To zjawisko, choć częściowe, z pewnością przyciągnie uwagę wielu obserwatorów. Ważne jest jednak, aby używać odpowiednich filtrów ochronnych.

14 marca 2025 czeka nas zaćmienie Księżyca, które jednak może być trudne do zaobserwowania z Polski. Faza częściowa zbiegnie się ze wschodem Słońca, a w fazie półcieniowej Księżyc będzie ledwie zauważalnie ciemniejszy. Mimo to, warto spróbować dostrzec to subtelne zjawisko.