Wyjątkowe odkrycie Sondy Einsteina. Zarejestrowała rozbłysk promieni X

Europejsko-chińska Sonda Einsteina wykryła nietypowy rozbłysk promieni X pochodzący od rzadkiej pary gwiazd. Odkrycie to może rzucić nowe światło na ewolucję takich układów.

Sonda Einstein, wspólne dzieło Europy i Chin, zarejestrowała rozbłysk promieni X z nietypowego układu gwiazd. Jedna z gwiazd jest dziesięciokrotnie większa od Słońca, a druga to biały karzeł o podobnych rozmiarach do naszej gwiazdy. To pierwsze takie odkrycie w historii.

Nietypowy układ gwiazd

Odkrycie miało miejsce w maju ubiegłego roku, kiedy Sonda Einsteina, korzystając z teleskopu X-ray Telescope (WXT), zauważyła błysk promieniowania X z Małego Obłoku Magellana. Początkowo sądzono, że to znany typ układu podwójnego, jednak dalsze analizy wykazały, że mamy do czynienia z rzadką parą: masywną gwiazdą typu Be i białym karłem.

Nowe spojrzenie na ewolucję gwiazd