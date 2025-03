Wyciek rozmowy z Signala. Demokrata wzywa urzędników do dymisji

W poniedziałek "The Atlantic" opublikował artykuł, w którym redaktor naczelny Jeffrey Goldberg opisuje, jak przypadkowo znalazł się w grupie dyskusyjnej na aplikacji Signal, gdzie omawiano plany ataku na Jemen. Wśród obecnych w konwersacji byli m.in. wiceprezydent J.D. Vance, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz oraz szef Pentagonu Pete Hegseth.

Podkreślił, że według wywiadu Chiny i Rosja próbują włamać się do zaszyfrowanych systemów, takich jak Signal.

- Gdyby to dotyczyło oficera wojskowego lub oficera wywiadu i zachowywali się w ten sposób, zostaliby zwolnieni - mówił. - To kolejny przykład niedbałego, nieostrożnego i niekompetentnego zachowania, zwłaszcza w odniesieniu do informacji niejawnych, które nie jest jednorazowym ani pierwszym błędem - zaznaczył.