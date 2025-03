Wpadka ludzi Trumpa. Biały Dom: to odwracanie uwagi

Biały Dom wydał komunikat, w którym odniósł się do ataku na pozycje rebeliantów Huti w Jemenie. Dyskusję wokół uderzenia śledził jeden z dziennikarzy, który omyłkowo został dodany do grupy na Signalu z najwyższymi urzędnikami USA. "To skoordynowane działanie mające na celu odwrócenie uwagi od udanych działań prezydenta Trumpa i jego administracji" - napisano w komunikacie.