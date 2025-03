Tusk po decyzji prezydenta: "Bez chwili zwłoki"

"Jeszcze dziś wieczorem rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Tak jak zapowiadałem - bez chwili zwłoki " - napisał na swoim profilu na platformie X premier Donald Tusk.

Ustawa azylowa, zaproponowana przez premiera Donalda Tuska i jego rząd, ma na celu ochronę wewnętrznej stabilności Polski w sytuacji zwiększonej presji migracyjnej, szczególnie na wschodniej granicy. Główne założenia ustawy obejmują możliwość czasowego zawieszenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na określonych obszarach kraju.

- Podpisałem ją, bo uważam, że jest potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic. Zachęcam Premiera do podejmowania aktywnych działań w kwestii bezpieczeństwa Polski. Najważniejsze jest to, by bronić polskiej granicy i polskich służb, które stoją na jej straży - podkreślił Duda.