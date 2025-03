Wiceminister Szejna na urlopie. Nie wróci do wyborów prezydenckich?

Rzecznik MSZ pytany, do kiedy wiceminister Szejna będzie przebywał na urlopie, odparł, że złożył on wniosek o urlop, bo ma zaległy urlop wypoczynkowy. - Do kiedy minister Szejna będzie na urlopie, to pan premier Tusk powiedział, że do czasu wyjaśnienia sprawy, więc czekamy na wyjaśnienie sprawy - podkreślił Wroński.