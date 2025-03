Kłopoty Szejny. Tusk zabrał głos ws. wiceministra

Podczas posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy ws. rozporządzenia dot. zawieszenia prawa do azylu.

- Ja tutaj mam kochany panie prezydencie, rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące czasowego ograniczenia prawa do składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Mówiąc po polsku: zawieszający prawo do składania wniosków o azyl. Cały czas czekamy na pana podpis. To rozporządzenie jest gotowe. Gdyby pana podpis się pojawił choćby dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie - mówił Tusk.