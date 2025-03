Dla Lewicy oświadczenie Szejny "kończy sprawę". "Dalej ma rekomendację"

- Jeśli chodzi o dostęp do informacji "ściśle tajnych", to jest to pod kontrolą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pokładam wiarę, że ABW wie, co sprawdza, kogo sprawdza i jak sprawdza. Mam nadzieję, że ankieta bezpieczeństwa zostanie zweryfikowana pozytywnie i jest to w gestii ABW. Jeżeli będzie inna decyzja, to ją uszanujemy i spotkamy się z ministrem Radosławem Sikorskim i będziemy o tym rozmawiali - dodaje szefowa klubu Lewicy.