Wraca bon turystyczny w jednym regionie. 400 zł na wakacje

Podlaski Bon Turystyczny to nowa inicjatywa, która ma na celu przyciągnięcie turystów do województwa podlaskiego. Jak informuje Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT), bon turystyczny ma wartość od 200 do 400 zł, w zależności od standardu obiektu noclegowego. Może być wykorzystany zarówno w hotelach, jak i na polach namiotowych.