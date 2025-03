Prognoza pogody na Wielkanoc. Wiemy, czego się spodziewać

Podczas świątecznego weekendu i poniedziałku termometry w ciągu dnia pokażą od 10 do 16 st. C, w zależności od regionu.

Nocą temperatura spadać będzie do 1-3 st. C na Podhalu i 4-7 st. C w innych częściach kraju. Nie musimy obawiać się przymrozków.