Wielkanoc 2025. Kiedy wypada?

W 2025 roku Święta Wielkanocne przypadają na 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) oraz 21 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) . Jest to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa .

Data Wielkanocy co roku przypada w innym terminie. Zgodnie z tradycją jest to pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że może przypadać między 22 marca a 25 kwietnia.