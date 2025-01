Tłusty czwartek 2025. Kiedy wypada?

Tłusty Czwartek to święto o głęboko zakorzenionej tradycji, które wywodzi się jeszcze ze średniowiecza. Dawniej był to dzień, w którym należało spożywać jak najwięcej tłustych potraw, aby odpowiednio przygotować się do Wielkiego Postu. Dokładna data tłustego czwartku jest więc ściśle powiązana z Wielkanocą .

Tłusty czwartek to także okazja do wspólnego świętowania - zarówno w gronie rodziny, jak i w pracy, czy szkole. Cukiernie prześcigają się w ofertach, a kolejki po najlepsze pączki potrafią ciągnąć się na kilkadziesiąt metrów. To dowód na to, że Polacy uwielbiają tę tradycję i chętnie się w nią angażują.