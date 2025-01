W Zakopanem turystów odstraszyły ceny. "To te słynne paragony grozy"

Pan Marek z noclegów Marysieńka twierdzi, że powodem braku turystów są zbyt wysokie ceny w restauracjach i na stokach. - To te słynne paragony grozy, co krążą w internecie. Trochę prawdy w tym jest, że trzeba mieć kilka tysięcy na taki porządny tydzień w górach - mówi w rozmowie z WP.

Jak sprawdziliśmy, w okresie ferii zimowych za całodzienny karnet dla osoby dorosłej trzeba zapłacić 170 zł, a dla dziecka -160 zł. Można także wybrać karnet na cztery godziny, będzie to koszt 155 zł dla osoby dorosłej i 145 dla dzieci. Czteroosobowa rodzina zapłaci więc za szusowanie przez cztery godziny 600 zł. Do tego dochodzi ewentualne wypożyczenie sprzętu - około 80 zł na osobę.

- To dużo, dlatego jeśli ktoś chce poszusować, to przyjeżdża na dzień, dwa. Pięć dni takiego wypoczynku z noclegiem, wyżywieniem to kilka tysięcy zł - zauważa pan Marek.

- Nawet, jeśli sam nocleg jeszcze jest w przystępnej cenie, to gdy dodamy resztę wydatków, to robi się suma zbyt wysoka dla przeciętnej rodziny, która przyjeżdża w góry nawet na tydzień - dodaje. Hotelarz nie ma jednak pomysłu na rozwiązanie tego problemu. Na ten moment pokłada nadzieje w zagranicznych turystach, którzy już rezerwują noclegi na sezon letni. A póki co, czeka na powrót zimy, która mogłaby skłonić turystów do odwiedzenia stolicy Tatr.