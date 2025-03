Zełenski: Ukraina gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego. "Jak najszybciej"

"Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy" - napisał we wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że on i jego zespół są gotowi pracować "pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć pokój, który będzie trwały".