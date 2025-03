Europa powinna sama zaoferować to Ukrainie. "Powiązanie obu interesów"

Stany Zjednoczone od hasła "America First" przeszły do "America Only", a skończą na "America Alone". My musimy się na nową rzeczywistość przygotować i zapłacić za swoje bezpieczeństwo. Stać nas na to, żeby utrzymać własną armię w Europie, która będzie miała potencjał odstraszania Rosji. Pamiętajmy, że jesteśmy kilkanaście razy większą gospodarką niż Rosja. Instrumenty mamy, tylko musimy chcieć ich użyć.