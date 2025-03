"Doszło do impasu". Duda o awanturze w Białym Domu

- Wczoraj doszło do pewnego, co tu wiele kryć, impasu - tak prezydent Andrzej Duda skomentował awanturę w Białym Domu między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem. - Trzeba wrócić do stołu rozmów. Zełenski powinien spokojnie usiąść przy tym stole i negocjować takie rozwiązanie, które spowoduje, że Ukraina będzie bezpieczna - mówił prezydent na lotnisku tuż przed wylotem na spotkanie z Polonią w USA.