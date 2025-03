"Zełenskiego ostrzeżono". Doradca Trumpa ujawnia

Doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, Mike Waltz, stanowczo odrzucił teorie, jakoby spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w Gabinecie Owalnym miało na celu upokorzenie Wołodymyra Zełenskiego. - Twierdzenia, że to była jakaś zasadzka, są absolutnie i kategorycznie fałszywe - powiedział Waltz w wywiadzie dla Fox News.

Spotkanie w Gabinecie Owalnym

Waltz odniósł się do teorii, że Biały Dom chciał wywołać kłótnię, aby obarczyć Ukrainę winą za ewentualne niepowodzenie inicjatywy pokojowej Trumpa. - Zamiast tego okazało się - i myślę, że to tak bardzo sfrustrowało prezydenta i (...) wywołało jego gniew - że nie jest jasne, czy Zełenski naprawdę chce zakończyć walki - stwierdził Waltz.

"Złe podejście" Zełenskiego

Waltz zaznaczył, że Zełenski przyjął "złe podejście w złym momencie historii i (...) wobec złego prezydenta". - To nie Joe Biden, to Donald J. Trump. Myślę, że cały świat to widział - podsumował doradca.