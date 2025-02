Czym popijać pączki? To pomoże naszemu żołądkowi

Tłusty czwartek, obchodzony 27 lutego 2025 r., to dzień, w którym Polacy masowo sięgają po pączki i faworki. Te smakołyki, choć pyszne, są kaloryczne – jeden pączek to od 300 do 500 kcal . Jak podaje "Fakt", odpowiedni napój może wspomóc trawienie tych przysmaków.

Herbata zawiera polifenole, które ograniczają wchłanianie cukrów i tłuszczów, co pomaga kontrolować masę ciała i redukować ryzyko nagłego wzrostu poziomu cukru we krwi.

Wybór odpowiedniego napoju do pączków może znacząco wpłynąć na nasze samopoczucie po słodkiej uczcie. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co pijemy, by cieszyć się smakołykami bez nieprzyjemnych dolegliwości.