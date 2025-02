Od trzech lat jeździ pomagać Ukraińcom. Oto co mówi

Wspierają go wolontariusze, a samochody są finansowane z internetowych zbiórek. "Zaczynałem od jednego auta, od swojej starej terenówki" - wspomina Wodziński w rozmowie z PAP.

Wsparcie dla Ukrainy. Wolontariusz przez trzy lata przekazał 300 aut

Wodziński zauważa, że upływ czasu nie działa na korzyść walczącej Ukrainy. "Nie ma co się dziwić, bo to są już trzy lata wojny i wielu ludzi traci zainteresowanie" - podkreśla.

Wodziński podkreśla, że Ukraińcy będą walczyć, jeśli Europa dostarczy im broń i amunicję . "Jeżeli będzie broń i amunicja, to oni będą walczyć. Nie wiem, jak długo, ale na pewno będą i się nie poddadzą" - mówi. Zauważa, że zakończenie wojny to kwestia miesięcy, a nie dni.

Podsumował, że "nikt na pewno nie wie, kiedy to się skończy… Ale, tak, ja będę tutaj do końca". Pomysłodawca akcji "Terenówki na front" został w 2024 roku laureatem nagrody im. Jerzego Giedroycia przyznawanej przez dziennik "Rzeczpospolita". Podkreśla, że wspieranie Ukrainy leży w polskim interesie, ponieważ osłabia to armię rosyjską.