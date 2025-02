Grecka gazeta "Dimokratia" poinformowała, że ​​prezydent USA Donald Trump wydał rozkaz zamknięcia amerykańskiej bazy w Aleksandropolis. Kontrowersyjna i szeroko omawiana już za granicą decyzja, miała zapaść na wspólny wniosek Władimira Putina i prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana . Stany Zjednoczone nie wydały jeszcze w tej sprawie żadnego oświadczenia. Sprawa jest o tyle poważna, że baza była jak dotąd kluczowym punktem przerzutu amerykańskiej broni na Bałkany i do Europy Wschodniej, w tym dla walczącej z Rosją Ukrainy .

- Dziś żyjemy w trudnym momencie. Wiemy, że Stany Zjednoczone zamierzają dokonać rekonstrukcji rozmieszczenia sił w różnych częściach świata. To niebezpieczne - ocenia emerytowany wojskowy.

Jak tłumaczy ekspert wojskowy, żyjemy w "sytuacji balansu" - równowagi, w ramach której siły USA są rozmieszczone również na terytorium państw NATO, a którą to należy utrzymywać, aby zapewnić bezpieczeństwo.

- Europa nie jest na to gotowa . To wymaga czasu — ocenia ekspert. Podkreśla przy tym, że "Europa jest zaskoczona nową polityką USA".

- Przeniesienie sił z Europy do Afryki i przygotowanie ich do pełnych zdolności bojowych trwa sześć miesięcy. To daje wyobrażenie o wszelkich zmianach wprowadzanych w różnych państwach NATO — dodaje generał.