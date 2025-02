"Pacjent NN". Kulisy przyjęcia Kaczyńskiego do szpitala

Jarosław Kaczyński ma za sobą dwie operacje i ma wszczepione endoprotezy stawów. W czwartek (20 lutego) nie pojawił się w Sejmie, gdzie trwały burzliwe obrady m.in. ws. uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze . Prezes Prawa i Sprawiedliwości trafił do szpitala, co potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek.

- To rutynowe, wcześniej zaplanowane badania - oznajmił w rozmowie z Onetem Bochenek.

Kaczyński, jak ustaliła lubelska "Gazeta Wyborcza", po południu został przyjęty na oddział kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Do placówki został przywieziony czarną, służbową Skodą Superb w towarzystwie ochroniarzy.

- To bardzo dziwna, nietypowa sytuacja - komentuje w rozmowie z "Wyborczą" pracownik lubelskiego szpitala. Jak dodaje, przełożony miał mu wyjaśnić, że wszystko po to, "by nikt się nie interesował".