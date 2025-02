Sikorski po spotkaniu z Rubio. "Potwierdziło trwałość sojuszu"

- Spotkanie było substantywne i serdeczne - oświadczył szef polskiej dyplomacji po spotkaniu z sekretarzem stanu USA. - Co do tematyki możecie się państwo domyśleć: oczywiście bieżące sprawy wojny i pokoju w Europie, ale także współpraca w tak odległych krajach, jak Korea Północna, Kuba, Iran - relacjonował.

- Odniosłem wrażenie, że Stanom Zjednoczonym zależy na trwałym pokoju. Chodzi o to, aby Ukraina mogła determinować swoją przyszłość - stwierdził szef MSZ, pytany o stosunek USA do kwestii wojny w Ukrainie.

Szef MSZ odniósł się także do tematu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. - Nieraz podkreśliłem, co jest elementem naszej zgody narodowej, że amerykańscy żołnierze są w Polsce mile widziani co najmniej w takich ilościach jak obecnie i jak najdłużej - przekazał polityk.

- To była mocna rozmowa bliskich sojuszników - stwierdził Sikorski, dopytywany, czy podczas rozmowy usłyszał coś, co dałoby mu nadzieję, że stosunki amerykańsko-ukraińskie, amerykańsko-europejskie, amerykańsko-polskie, nadal będą tak mocne, jak wcześniej. - Ta dyskusja transatlantycka odbywa się na różnych szczeblach i bardzo liczę na to, że prezydent Duda jutro wzmocni głos Polski na rzecz sprawiedliwego pokoju w Ukrainie. Prezydent Duda przyjaźni się z prezydentem Trumpem, to jest moment, aby tę przyjaźń dla Polski i Europy wykorzystać - ocenił minister spraw zagranicznych.