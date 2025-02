Donald Tusk i rola Polski w negocjacjach UE z Rosją

Premier Donald Tusk miał szansę na objęcie roli głównego negocjatora Unii Europejskiej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Jednak, jak zauważa Roland Freudenstein z think tanku Brussels Freedom Hub, polski rząd zareagował zbyt wolno. W efekcie prezydent Francji Emmanuel Macron przejął inicjatywę, organizując specjalne spotkanie liderów w Paryżu.

Freudenstein podkreśla, że Tusk wciąż ma możliwość powrotu na scenę negocjacyjną. Okazją do tego będzie spotkanie w Kijowie, które odbędzie się w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji. Ekspert zaznacza, że Polska jako kraj sąsiadujący z Ukrainą i inwestujący znaczne środki w obronność ma potencjał, by odegra ć kluczową rolę w rozmowach.

Jednak jak zauważa Freudenstein, Tuskowi może zaszkodzić jego stanowcze podejście wykluczające wysłanie polskich wojsk do Ukrainy. - Nie wiem, czy te słowa były wynikiem zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce, czy też efektem różnic w koalicji rządzącej – dodaje ekspert.

Sytuacja międzynarodowa jest napięta, a Europa stoi przed jednym z największych kryzysów bezpieczeństwa od II wojny światowej. - Za każdym razem, kiedy wydaje nam się, że już nic bardziej szalonego nie może się wydarzyć, parę godzin później dzieje się coś, co zaprzecza tej tezie – ocenia Freudenstein.

Ekspert zauważa, że USA nie mają jasnego planu na rozmowy pokojowe ani na włączenie Europy w te negocjacje. - Panuje chaos. Część ekspertów mówi wprost, że USA tak naprawdę nie ma planu ani na rozmowy pokojowe, ani na to jak włączyć w nie Europę – mówi Freudenstein. Mimo to, ani USA, ani Rosja nie są w stanie zmusić Ukrainy do przyjęcia niekorzystnych warunków pokojowych. - Nawet jeśli Ameryka się od niego odwróci, Kijów wciąż jeszcze z pomocą Europy jest w stanie walczyć przynajmniej przez kilka miesięcy – dodaje ekspert.