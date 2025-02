Policjanci przesłuchają Tuska, czy poczuł się zagrożony. Później ruch śledczych

Wcześniej RMF FM poinformowało, że śledczy chcą się przekonać, czy premier poczuł się zagrożony wypowiedzią posła PiS i czy składa wniosek o jego ściganie . Art. 190 par. 1 Kodeksu karnego brzmi: "kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".

Współpracownicy szefa rządu na obecnym etapie nie przesądzają, co w tej sprawie zezna premier. Jeśli Tusk zezna, że poczuł się zagrożony, to otwiera to drogę do wszczęcia śledztwa. Jeżeli jednak zaprzeczy, prokuratura nie będzie mogła zareagować na zawiadomienie Brejzy. To jednak nie kończy sprawy.